Около 1 млн работающих россиян получили новую семейную выплату

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Порядка миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату с начала приема заявлений, который стартовал 1 июня. Об этом сообщил Социальный фонд РФ в MAX.

Получить меру поддержки могут работающие родители, воспитывающие двоих и более детей. Для назначения выплаты родитель должен быть гражданином РФ и постоянно проживать в стране, дети также должны иметь российское гражданство.

Кроме того, требуется, чтобы за прошлый год был уплачен налог на доходы физических лиц, а средний доход семьи находился в пределах 1,5 прожиточного минимума. Также при рассмотрении заявления учитывается имущество семьи – оно должно соответствовать установленным критериям.

Размер новой семейной выплаты составляет в среднем 30 тысяч рублей. При этом в Соцфонде подчеркивали, что сумма индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог.