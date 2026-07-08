В России предложили ввести выплаты к первым юбилеям свадьбы

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В России необходимо ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Я считаю, что не менее важно поддерживать молодые семьи, учитывая их материальные трудности", – цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, за 5 лет брака супругам можно было бы выдавать 5 тысяч рублей, а за 10 лет – 10 тысяч рублей. При этом такая мера должна быть федеральной, чтобы семьи по всей стране оказались в равном положении.

Миронов добавил, что основой семьи является любовь, но также важны финансовый, жилищный вопросы и господдержка.

В настоящее время на федеральном уровне выплаты за долгий брак не закреплены. Более чем в 20 регионах России есть свои меры поддержки, размер таких поощрений и условия их получения отличаются от субъекта к субъекту.

Ранее в Совфеде предложили изучить инициативу об отмене госпошлины за регистрацию брака. Уточнялось, что даже небольшая сумма налога негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и "выглядит как плата за любовь". Компенсировать выпадающие доходы бюджета можно было бы за счет увеличения пошлины за развод.

