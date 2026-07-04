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04 июля, 20:29

Политика

Миронов предложил ввести отдельную пенсионную потребительскую корзину

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил рассчитывать инфляцию для пенсионеров на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Миронов предложил проводить индексацию пенсий не раз в один год, а раз в один квартал.

Ранее политик указывал, что в РФ необходимо установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже 60 тысяч рублей. Также в законе нужно закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.

Миронов добавлял, что в сентябре 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и подчеркнул, что его партия планирует показать "хороший результат".

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