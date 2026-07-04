Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

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Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026. Участники второго раунда плей-офф стали известны после того, как в субботу, 4 июля, прошли встречи 1/16 финала.

В результате первыми в 1/8 финала сыграют Канада и Марокко. Матч состоится 4 июля в Хьюстоне. Начало – в 20:00 по московскому времени. 5 июля в 00:00 по московскому времени в Филадельфии пройдет игра между парагвайской и французской командами.

5 июля в 23:00 по московскому времени Бразилия поборется в Ист-Ратерфорде с Норвегией за право выйти в 1/4 финала ЧМ-2026, а Мексика сыграет с Англией в Мехико 6 июля в 03:00 по московскому времени.

Матч сборных Португалии и Испании состоится 6 июля в Арлингтоне в 22:00 по московскому времени, а 7 июля в 03:00 по московскому времени в Сиэтле пройдет встреча между американской и бельгийской командами.

Последние игры 1/8 финала запланированы на 7 июля. Аргентина сыграет с Египтом в Атланте в 19:00 по московскому времени, а в Ванкувере в 23:00 по московскому времени состоится матч между сборной Швейцарии и Колумбией.

