03 июля, 08:16Спорт
Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в 1/16 финала ЧМ по футболу
Фото: ТАСС/AP/Ethan Cairns
Швейцарская команда одержала победу над сборной Алжира в матче 1/16 финала чемпионата митра по футболу.
Матч состоялся в Ванкувере и завершился со счетом 2:0. Голы забили швейцарские нападающие Брил Эмболо (10-я минута) и Дан Ндойе (46).
Швейцария в четвертый раз подряд выступит в 1/8 финала ЧМ, но до этого года с данной стадии начинался плей-офф. При этом в играх на вылет швейцарская команда ранее одерживала победу только два раза – в 1934 и 1938 годах. Тогда сборная доходила до четвертьфинала.
В 1/8 финала Швейцария 7 июля встретится с победителем встречи между сборными Колумбии и Ганы. Они сыграют в ночь на 4 июля по московскому времени.
Ранее сборная Португалии обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 2:1.
В составе Португалии голами отличились Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У Хорватии мяч в ворота противника забил Иван Перишич (53).
Роналду вышел на чистое второе место по количеству игр на чемпионатах мира: на счету португальца теперь 26 матчей. На первом месте в этом рейтинге находится аргентинец Лионель Месси, он сыграл 29 матчей на ЧМ.
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