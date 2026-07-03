Сборная Португалии победила Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто в Канаде.

Матч завершился со счетом 2:1. В составе Португалии голами отличились нападающие Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). Со стороны Хорватии мяч в ворота противника забил Иван Перишич (53).

Роналду вышел на чистое второе место по количеству игр на чемпионатах мира: на счету португальца теперь 26 матчей. На первом месте в этом рейтинге находится аргентинец Лионель Месси, он сыграл 29 матчей на ЧМ.

В 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании, которая до этого разгромила команду Австрии со счетом 3:0. Голами отметились нападающий Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты) и защитник Педро Порро (66).

Ранее суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира по футболу. Вероятность ее победы составляет 15,46%. Также в тройку фаворитов вошли Франция (15,06%) и Испания (12,48%).