Собянин: уничтожены еще 10 БПЛА, летевших к столице 

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще 10 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил о ликвидации еще 13 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На местах падения обломков также работают сотрудники экстренных служб.

Из-за атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово работают в особом режиме. Прием и отправка рейсов осуществляются только по согласованию с соответствующими органами.