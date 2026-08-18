18 августа, 03:39Мэр Москвы
Собянин: еще 40 БПЛА уничтожены ПВО Минобороны на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО отразили атаку еще 40 вражеских беспилотников, направлявшихся на Москву в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотников, летевших в сторону столицы. На месте также работали экстренные службы.
Из-за атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево функционируют в особом режиме. Прием и выпуск рейсов выполняются только по согласованию с соответствующими органами.