Собянин: еще 40 БПЛА уничтожены ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО отразили атаку еще 40 вражеских беспилотников, направлявшихся на Москву в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотников, летевших в сторону столицы. На месте также работали экстренные службы.

Из-за атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево функционируют в особом режиме. Прием и выпуск рейсов выполняются только по согласованию с соответствующими органами.