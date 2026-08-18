Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский аэропорт Внуково перешел на работу в особом режиме. Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее, 17 августа, аналогичные ограничения уже вводились во Внуково. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.