Умер народный художник России Шалва Бедоев

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Народный художник России Шалва Бедоев скончался в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС рассказали в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова.

"Умер Шалва. Другой информации нет", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ранее внуки забрали художника в Москву, и он очень плохо выходил на связь. Другие подробности не приводятся.

Бедоев родился в 1940 году. В 1969-м с отличием окончил ЛИЖСА им. И. Е. Репина, а в 1970-х уже начал выставлять свои работы.

Полотна художника находятся в Государственном Русском музее, музее Российской Академии художеств, иностранных музеях, а также в частных коллекциях. Среди популярных работ – "Сбор винограда", "Черешня – краса Кубани", "Юность", "Знамя свободы", "Осетия революционная" и "Амазонка".

В 1988 году Бедоев был удостоен звания заслуженного художника РСФСР, а в 2019-м – народного художника Российской Федерации. В 2006 году он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.