Художник психоделического поп-арта Питер Макс умер на 89-м году жизни

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Один из символов психоделического поп-арта, американский художник Питер Макс скончался 14 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NBC News.

Причина его смерти не уточняется, но известно, что у Макса была диагностирована быстропрогрессирующая деменция. В 2019 году из-за болезни он оставил творчество. Сын художника Адам Макс, беседуя с журналистами, подчеркнул, что искусство его отца стало частью американской культуры, однако ему будет больше всего не хватать человека, стоявшего за этими картинами.

Питер Макс родился в Берлине в 1937 году. Через год семья, спасаясь от нацистов, перебралась в гетто Шанхая, где будущий художник пережил войну. В 1948 году они переехали в Израиль и поселились в Хайфе. Позже семья оказалась в Париже, и Макс несколько месяцев посещал занятия в Лувре. Образование он продолжил в США.

Известность пришла к нему благодаря рекламе напитка 7UP. В 1969 году он попал на обложку журнала Life с заголовком "Питер Макс. Портрет художника как очень богатого человека". В 1964-м он оставил студийную работу и начал создавать яркие рисунки для печати на тканях. В 1960–1970-х его творчество сильно повлияло на рекламную индустрию США.

В 1980–1990-х Макс был официальным художником многих крупных событий, включая чемпионат мира по футболу 1994 года и Grammy Awards. Он работал в живописи, графике, коллаже, печати на тканях, скульптуре, видео и цифровых изображениях. В своих работах часто использовал американские патриотические образы.

