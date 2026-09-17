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17 сентября, 12:58

Экономика

В Краснопахорском районе построят комплекс по производству рыбьего жира

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Краснопахорском районе Москвы появится новый производственный комплекс площадью до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передал портал мэра и правительства столицы.

Город в августе выделил инвестору участок размером 1,3 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Предприятие планируют разместить в здании высотой от двух до трех этажей. Соловьева рассказала, что его запуск намечен до 2029 года. На протяжении всего периода строительства инвестор сможет арендовать предоставленную землю по льготной ставке – один рубль в год.

Основной продукцией комплекса станет рыбий жир, очищенный от примесей и тяжелых металлов. Производственные мощности позволят ежегодно выпускать до двух тысяч тонн такого продукта, а также более 200 тонн премиальной высокоочищенной формы жирных кислот омега-3 – реэтерифицированных триглицеридов.

На одной площадке разместят производственные и инженерные помещения, лабораторию, склады, зоны упаковки и административно-бытовые пространства. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, такая организация позволит объединить основные этапы производства и контроля качества внутри одного комплекса.

Реализация проекта также предполагает создание более 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Соловьева отметила, что предоставление инвесторам земельных участков на особых условиях в рамках МаИП используется Москвой с 2016 года для строительства объектов социального, общественно-делового и промышленного назначения.

Ранее в Зеленограде запустили предприятие Первого ДСК по выпуску светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Завод входит в промышленно-строительный комплекс группы компаний "ФСК" и был создан при поддержке города в рамках статуса масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда.

На предприятии выпускают ПВХ-конструкции, а также решения с теплым и холодным остеклением. Готовые изделия можно интегрировать в фасадные модули, перенося часть работ со стройплощадки на завод. По данным компании, такой подход позволяет сократить сроки монтажа в 4–6 раз.

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