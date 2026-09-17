ТАСС: Татьяна Тарасова снова попала в больницу

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь находится в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник.

О госпитализации Тарасовой сообщалось 3 сентября. Отмечалось, что ее состояние не вызывало опасений.

Спустя несколько дней племянник тренера Алексей рассказал, что Тарасову выписали из медучреждения после прохождения планового обследования.

До этого тренер попадала в больницу в апреле. Тогда СМИ писали, что она находилась в реанимации. Причиной госпитализации стали последствия ОРВИ.

Спустя время ее выписали. Сама Тарасова заявляла, что чувствует себя нормально.