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17 сентября, 17:17

Политика

Флаги Германии и Евросоюза сняли со здания генконсульства в Петербурге

Фото: ТАСС/Юлия Стрелец

Сотрудники генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге сняли государственный флаги ФРГ и Евросоюза со здания диппредставительства, передает РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники диппредставительства вышли на балкон здания и сняли флаг Германии. Также на другом балконе они убрали флаг Евросоюза. Генконсульство ФРГ закрывается по решению МИД России в ответ на недружественные действия Берлина.

Дипломатические отношения между Москвой и Берлином ухудшились на фоне инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига. В ФРГ объяснили произошедшее "гибридной атакой" и решили закрыть российское генконсульство в Бонне.

В МИД РФ назвали это ударом по работе российских дипломатов по подготовке к предстоящим выборам, а сам инцидент с беспилотником и последующую реакцию Берлина расценили как целенаправленную провокацию.

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