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17 сентября, 17:39

Транспорт

Электрокар Porsche Cayenne оснастили функцией беспроводной зарядки

Фото: AP Photo/Andy Wong

Компания Porsche обновила электрический кроссовер Cayenne с его переходом в 2027 модельный год. Одной из ключевых новинок стала поддержка беспроводной зарядки тяговой батареи, сообщает Motor1.

Для зарядки используется стационарная площадка, устанавливаемая на парковочном месте. Она предлагается как опция. Чтобы начать сессию, нужно поставить кроссовер точно над устройством.

Мощность зарядки составляет 11 киловатт. Система защищена от посторонних предметов и реагирует на приближение людей или животных. Функция будет доступна на европейском и североамериканском рынках.

Еще одно новшество – электропривод дверей. Сервомоторы позволяют открывать и закрывать их легким касанием ручки или через экран медиасистемы. Водительская дверь может закрываться автоматически при пристегивании ремня безопасности или нажатии педали тормоза. Датчики останавливают движение дверей при обнаружении препятствий.

В салоне модернизирована система массажа. Передние сиденья получили 16 воздушных камер и шесть звуковых актуаторов, создающих 4D-эффект. Доступно пять программ массажа с настройкой интенсивности, вибрации могут синхронизироваться с аудиосистемой.

Кроме того, помимо 13 стандартных цветов кузова, покупателям предложат еще 92 оттенка по программе персонализации Paint to Sample.

Ранее сообщалось, что российский "Атом" в течение 2027 года планирует прорабатывать варианты потенциальных новых моделей на базе собственной технологической платформы. Компания сфокусируется на расширении объема цифровых функций текущего авто и его цифровом развитии.

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