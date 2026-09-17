iPhone 18 Pro Max появился в Москве за день до старта продаж

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Новые iPhone 18 Pro Max уже можно приобрести в столичном торговом комплексе "Горбушка". При этом официальный старт продаж намечен на 18 сентября, сообщает ТАСС.

Как уточнили в одном из павильонов комплекса, цена гаджетов составляет от 550 до 900 тысяч рублей.

По данным СМИ, смартфоны доступны в единичных экземплярах. Коробки с устройствами выносят только при покупке, а складной iPhone Duo появится в октябре. На витринах выставлены муляжи iPhone, которые посетители могут рассмотреть и подержать.

"Уже вчера, 16 сентября, покупатели приобрели четыре таких смартфона по 900 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Продавцы, в свою очередь, ожидают снижения цен до 350–400 тысяч рублей.

Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны стартуют 18 сентября. Складной iPhone Duo можно будет приобрести с 23 октября.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал новые iPhone 18 Pro и Duo. По его словам, он следил за презентацией, поскольку ему было интересно, чем Apple ответит на разработки других производителей, в том числе китайских.

Парламентарий указал, что складные смартфоны уже не являются новой технологией для рынка, поэтому появление такого устройства не выглядит технологическим прорывом.

