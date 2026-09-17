Акции "Ашана", Nestle и бывшего "Леруа Мерлен" переданы российской компании

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Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен". Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, во временное управление переходят 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б. В.".

Кроме того, под временное управление подпадают доли в российских структурах Nestle. В частности, 67,44% долей в уставном капитале "Нестле Кубань" от Societe des Produits Nestle S. A. и 32,56% от Nestle Deutschland AG, а также 84,082% долей "Нестле Россия" от Societe des Produits Nestle S. A. и 15,918% от Nestle Deutschland AG.

В документе также упоминается передача долей в компании "Ле Монлид", которая ранее работала под брендом "Леруа Мерлен". Речь идет о 0,007% долей, принадлежащих Groupe Adeo S. A., и 99,993% долей от Scenari Holding LP.

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