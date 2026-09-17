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17 сентября, 15:42

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Бизнесмен Дарбинян опроверг попытку похищения дочери у бывшей жены

"Абсолютно не думает о ребенке": москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

Группа мужчин попыталась силой отобрать семилетнюю девочку у ее матери в Москве. По данным СМИ, к нападению причастен отец ребенка, бизнесмен Гайк Дарбинян, однако он рассказал совершенно другую версию событий. Подробности случившегося – в материале Москвы 24.

"Это я ее родил"

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчины напали на маму с семилетней девочкой и попытались отобрать несовершеннолетнюю в Москве утром 16 сентября. Инцидент произошел, когда женщина по имени Анаит вела ее в школу вместе с дедушкой ребенка.

Незнакомцы набросились на них на улице и попытались схватить девочку за руку, но мать заслонила ее спиной. Тогда женщину несколько раз толкнули, повалили на землю и стали вырывать дочь из рук. Дедушка ребенка и несколько прохожих бросились на помощь, но нападавшие скрылись только после того, как очевидцы вызвали полицию.

Семья обратилась в травмпункт: у школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины и копчика, гематому на лице. Также у ребенка началась тошнота и головокружение на фоне стресса и паники.

По данным СМИ, женщина неслучайно попросила своего отца сопровождать их в школу: за несколько дней до нападения ей показалось, что за ними кто-то следит по дороге на занятия. Анаит утверждает, что нападение организовал ее бывший муж – 35-летний Гайк Дарбинян, который руководит крупной столичной строительной компанией, а ранее занимался юридической деятельностью. Также в свободное время мужчина писал романы и даже вошел в Союз писателей Москвы.

Среди нападавших женщина узнала его водителя и самого экс-супруга. В какой-то момент он, по версии женщины, хватал девочку и кричал: "Это я ее родил". Пара прожила в браке восемь лет, у них двое детей – сын и дочь. По данным СМИ, суд постановил, что девочка будет жить с матерью.

При этом Анаит рассказала телеграм-каналу Baza, что никогда не запрещала отцу видеться с ними.

Это его дети, я рада, что у них есть отец. Но у них такая позиция: развелась – до свидания. От отчаяния или от чего, я не знаю (он это сделал. – Прим. ред.). Не могу понять, что в голове у человека. Абсолютно не думает о своем ребенке.
Анаит
пострадавшая

Также Анаит утверждает, что их совместный сын, который живет с Дарбиняном, не ходит в детский сад.

"Они не считают меня за человека, за мать детей – это их собственность, их дети. Мой маленький сын, пятилетний, с июня находится у них, я его не вижу. Ребенок не посещает дошкольное учреждение абсолютно", – заявила пострадавшая.

По ее словам, отец уже воровал детей в марте 2026 года: тогда четверо мужчин напали на мать Анаит и увезли сына и дочь, после чего женщина не видела их 2,5 месяца.

В свою очередь, ее адвокат сообщил журналистам, что в браке мужчина якобы бил супругу и преследовал ее. Следственный комитет начал процессуальную проверку, а глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе мероприятий. По данным СМИ, Гайка Дарбиняна задержали и увозили на допрос.

"Дочку она ранее похитила"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/darbinyan_h

Сам Гайк Дарбинян в беседе с "Вечерней Москвой" изложил иную версию событий.

По его словам, Никулинский районный суд Москвы определил место жительства обоих детей с отцом, а мать может видеться с ними четыре дня в месяц. Он уточнил, что готов был соблюдать это определение и организовывать встречи, но женщина якобы нарушила предписание.

Сын сейчас у меня, а вот дочку она ранее похитила. Она силой удерживала ребенка у себя и препятствовала нашим встречам. Более того, суд установил, что мать является злостной нарушительницей, ее должны были привлечь к административной ответственности, и ей был закрыт выезд за границу.
Гайк Дарбинян
бывший муж пострадавшей

Дарбинян утверждает, что 16 сентября приехал к школе, чтобы просто повидаться с ребенком.

"Я подошел к дочери, обнял ее, все это видела мать. Затем я взял ребенка за руку и быстрым шагом пошел к машине. Я никого не похищал, так как ребенок по решению суда должен быть со мной. Я ни на кого не нападал. Жена принялась кричать, и вдруг на меня налетел незнакомый мужчина", – рассказал бизнесмен.

Он предположил, что это был чей-то родитель, который подумал, что на ребенка напал преступник.

"Он обхватил меня, я попытался освободиться. Сбежались другие люди, а потом на меня со спины напал мой тесть. Он несколько раз ударил меня по голове", – добавил Дарбинян.

Мужчина также предоставил журналистам выписку из Боткинской больницы, в которой указано, что у него сотрясение мозга, ушибы виска, скулы и грудной клетки. Среди других жалоб – тошнота и головокружение.

Грозит штраф?

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Один родитель не может украсть своего ребенка у второго – это аксиома уголовного права, напомнил в беседе с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, женщине в такой ситуации придется усилить меры безопасности, чтобы несовершеннолетний, если по закону он находится с ней, не был отобран.

Что касается неисполнения решения суда, за это существует отдельная уголовная ответственность за самоуправство (ст. 330 УК РФ). Оно заключается в том, что гражданин предпринимает те или иные действия вопреки вердикту. Если есть решение суда, определяющее место проживания ребенка после развода, за неисполнение можно получить наказание.
Вадим Багатурия
адвокат

По степени ответственности оно граничит с административным нарушением: по факту может быть предъявлен штраф в размере до 80 тысяч рублей, предположил Багатурия.

"Если кто-то из родителей нарушает решения суда, нужно обращаться в службу судебных приставов. Специалисты могут установить место проживания ребенка, прийти по адресу, изъять несовершеннолетнего и передать второму взрослому, который должен его воспитывать", – подчеркнул адвокат.

Также в подобной ситуации можно обратиться в полицию: наличия судебного решения и заявления родителя, с которым должен проживать ребенок, по оценке эксперта, должно хватить для возбуждения дела о самоуправстве.

"Если же предусмотрены встречи со вторым родителем, скрывать от него ребенка и нарушать порядок встреч нельзя. Это также решение суда, и его нужно исполнять", – добавил Багатурия.

По его мнению, в России в этом направлении есть пробелы в законодательстве, и этим нужно заниматься: либо вводить ответственность за похищение одним родителем ребенка у второго при наличии судебного решения, кто с кем проживает, либо усиливать ответственность для тех, кто не соблюдает вердикт арбитража.

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Веткина Анастасия

происшествияистории

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