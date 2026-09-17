Бизнесмен Дарбинян опроверг попытку похищения дочери у бывшей жены

Группа мужчин попыталась силой отобрать семилетнюю девочку у ее матери в Москве. По данным СМИ, к нападению причастен отец ребенка, бизнесмен Гайк Дарбинян, однако он рассказал совершенно другую версию событий. Подробности случившегося – в материале Москвы 24.

"Это я ее родил"

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчины напали на маму с семилетней девочкой и попытались отобрать несовершеннолетнюю в Москве утром 16 сентября. Инцидент произошел, когда женщина по имени Анаит вела ее в школу вместе с дедушкой ребенка.

Незнакомцы набросились на них на улице и попытались схватить девочку за руку, но мать заслонила ее спиной. Тогда женщину несколько раз толкнули, повалили на землю и стали вырывать дочь из рук. Дедушка ребенка и несколько прохожих бросились на помощь, но нападавшие скрылись только после того, как очевидцы вызвали полицию.

Семья обратилась в травмпункт: у школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины и копчика, гематому на лице. Также у ребенка началась тошнота и головокружение на фоне стресса и паники.

По данным СМИ, женщина неслучайно попросила своего отца сопровождать их в школу: за несколько дней до нападения ей показалось, что за ними кто-то следит по дороге на занятия. Анаит утверждает, что нападение организовал ее бывший муж – 35-летний Гайк Дарбинян, который руководит крупной столичной строительной компанией, а ранее занимался юридической деятельностью. Также в свободное время мужчина писал романы и даже вошел в Союз писателей Москвы.

Среди нападавших женщина узнала его водителя и самого экс-супруга. В какой-то момент он, по версии женщины, хватал девочку и кричал: "Это я ее родил". Пара прожила в браке восемь лет, у них двое детей – сын и дочь. По данным СМИ, суд постановил, что девочка будет жить с матерью.

При этом Анаит рассказала телеграм-каналу Baza, что никогда не запрещала отцу видеться с ними.



(он это сделал. – Прим. ред.) . Не могу понять, что в голове у человека. Абсолютно не думает о своем ребенке.

Анаит пострадавшая Это его дети, я рада, что у них есть отец. Но у них такая позиция: развелась – до свидания. От отчаяния или от чего, я не знаю. Не могу понять, что в голове у человека. Абсолютно не думает о своем ребенке.

Также Анаит утверждает, что их совместный сын, который живет с Дарбиняном, не ходит в детский сад.

"Они не считают меня за человека, за мать детей – это их собственность, их дети. Мой маленький сын, пятилетний, с июня находится у них, я его не вижу. Ребенок не посещает дошкольное учреждение абсолютно", – заявила пострадавшая.

По ее словам, отец уже воровал детей в марте 2026 года: тогда четверо мужчин напали на мать Анаит и увезли сына и дочь, после чего женщина не видела их 2,5 месяца.

В свою очередь, ее адвокат сообщил журналистам, что в браке мужчина якобы бил супругу и преследовал ее. Следственный комитет начал процессуальную проверку, а глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе мероприятий. По данным СМИ, Гайка Дарбиняна задержали и увозили на допрос.

"Дочку она ранее похитила"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/darbinyan_h

Сам Гайк Дарбинян в беседе с "Вечерней Москвой" изложил иную версию событий.

По его словам, Никулинский районный суд Москвы определил место жительства обоих детей с отцом, а мать может видеться с ними четыре дня в месяц. Он уточнил, что готов был соблюдать это определение и организовывать встречи, но женщина якобы нарушила предписание.





Гайк Дарбинян бывший муж пострадавшей Сын сейчас у меня, а вот дочку она ранее похитила. Она силой удерживала ребенка у себя и препятствовала нашим встречам. Более того, суд установил, что мать является злостной нарушительницей, ее должны были привлечь к административной ответственности, и ей был закрыт выезд за границу.

Дарбинян утверждает, что 16 сентября приехал к школе, чтобы просто повидаться с ребенком.

"Я подошел к дочери, обнял ее, все это видела мать. Затем я взял ребенка за руку и быстрым шагом пошел к машине. Я никого не похищал, так как ребенок по решению суда должен быть со мной. Я ни на кого не нападал. Жена принялась кричать, и вдруг на меня налетел незнакомый мужчина", – рассказал бизнесмен.

Он предположил, что это был чей-то родитель, который подумал, что на ребенка напал преступник.

"Он обхватил меня, я попытался освободиться. Сбежались другие люди, а потом на меня со спины напал мой тесть. Он несколько раз ударил меня по голове", – добавил Дарбинян.

Мужчина также предоставил журналистам выписку из Боткинской больницы, в которой указано, что у него сотрясение мозга, ушибы виска, скулы и грудной клетки. Среди других жалоб – тошнота и головокружение.

Грозит штраф?

Один родитель не может украсть своего ребенка у второго – это аксиома уголовного права, напомнил в беседе с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, женщине в такой ситуации придется усилить меры безопасности, чтобы несовершеннолетний, если по закону он находится с ней, не был отобран.





Вадим Багатурия адвокат Что касается неисполнения решения суда, за это существует отдельная уголовная ответственность за самоуправство (ст. 330 УК РФ). Оно заключается в том, что гражданин предпринимает те или иные действия вопреки вердикту. Если есть решение суда, определяющее место проживания ребенка после развода, за неисполнение можно получить наказание.

По степени ответственности оно граничит с административным нарушением: по факту может быть предъявлен штраф в размере до 80 тысяч рублей, предположил Багатурия.

"Если кто-то из родителей нарушает решения суда, нужно обращаться в службу судебных приставов. Специалисты могут установить место проживания ребенка, прийти по адресу, изъять несовершеннолетнего и передать второму взрослому, который должен его воспитывать", – подчеркнул адвокат.

Также в подобной ситуации можно обратиться в полицию: наличия судебного решения и заявления родителя, с которым должен проживать ребенок, по оценке эксперта, должно хватить для возбуждения дела о самоуправстве.

"Если же предусмотрены встречи со вторым родителем, скрывать от него ребенка и нарушать порядок встреч нельзя. Это также решение суда, и его нужно исполнять", – добавил Багатурия.

По его мнению, в России в этом направлении есть пробелы в законодательстве, и этим нужно заниматься: либо вводить ответственность за похищение одним родителем ребенка у второго при наличии судебного решения, кто с кем проживает, либо усиливать ответственность для тех, кто не соблюдает вердикт арбитража.

