Минздрав РФ внес изменения в порядок проведения медосмотра и диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нововведения внесли в порядок проведения медосмотров и диспансеризации в России. В их число вошли определение уровня липопротеида (а), оценка липидного профиля и другие, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

В рамках выступления на лекции "Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях" министр представил презентацию. Согласно ей, на первом этапе диспансеризации гражданам будет доступна оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца возрасте до 59 лет, 60 лет и старше. Кроме того, россияне смогут проверить коронарный кальций по данным ранее проведенных КТ органов грудной клетки.

В рамках второго этапа курящим и курившим мужчинам от 65 до 75 лет предложат пройти УЗИ брюшной аорты. Данная процедура доступна только для пациентов, которые являются родственниками первой степени родства больных с аневризмой брюшной аорты. Для россиян, которые выкуривают в течение 20 лет по одной пачке сигарет и более, уточнены показания для проведения КТ.

Вместе с тем, согласно нововведениям, при исследовании уровня глюкозы натощак будет обязательна сдача гликированного гемоглобина при уровне более 6 миллимоль на литр. Колоноскопию начнут проводить по результатам иммунохимического теста кала на скрытую кровь.

Ранее в России вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия и наркология". В частности, появилось профилактическое консультирование лиц с проблемами, связанными с образом жизни, а также с подозрением на наркологические расстройства.

