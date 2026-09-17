Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 16:28

Политика

МИД призвал россиян к осторожности на фоне похищений людей в Юго-Восточной Азии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Торговля людьми является одной из наиболее серьезных угроз в Юго-Восточной Азии. На фоне этого россиянам необходимо с осторожностью относиться к незнакомцам в соцсетях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 2 сентября при содействии российской дипмиссии в Таиланде была возвращена гражданка России, которую с июня насильно удерживали в мошенническом кол-центре в Мьянме.

"В связи с этим вновь хотели бы призвать российских граждан с осторожностью относиться к попыткам незнакомых лиц установить контакт через социальные сети и мессенджеры, а также к информации в сети Интернет относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности", – приводятся слова дипломата на сайте МИД.

При этом, как отметила Захарова, посещение государств региона, в том числе Мьянмы и Таиланда, с туристическими целями не несет угроз при соблюдении правил безопасности.

Россиянка была найдена в тайском городе Месай 9 августа. Она лежала без сознания на парковке торгового центра. У нее были зафиксированы тяжелые травмы по всему телу.

После того как ей оказали помощь, гражданка России смогла рассказать, что изначально она приехала на работу в Китай, после чего улетела в Таиланд, а затем оказалась в Мьянме. Ей удалось сбежать во время перепродажи в один из центров онлайн-мошенничества.

Читайте также


политикабезопасностьтуризм

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика