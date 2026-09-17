17 сентября, 16:28Политика
МИД призвал россиян к осторожности на фоне похищений людей в Юго-Восточной Азии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Торговля людьми является одной из наиболее серьезных угроз в Юго-Восточной Азии. На фоне этого россиянам необходимо с осторожностью относиться к незнакомцам в соцсетях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, 2 сентября при содействии российской дипмиссии в Таиланде была возвращена гражданка России, которую с июня насильно удерживали в мошенническом кол-центре в Мьянме.
"В связи с этим вновь хотели бы призвать российских граждан с осторожностью относиться к попыткам незнакомых лиц установить контакт через социальные сети и мессенджеры, а также к информации в сети Интернет относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности", – приводятся слова дипломата на сайте МИД.
При этом, как отметила Захарова, посещение государств региона, в том числе Мьянмы и Таиланда, с туристическими целями не несет угроз при соблюдении правил безопасности.
Россиянка была найдена в тайском городе Месай 9 августа. Она лежала без сознания на парковке торгового центра. У нее были зафиксированы тяжелые травмы по всему телу.
После того как ей оказали помощь, гражданка России смогла рассказать, что изначально она приехала на работу в Китай, после чего улетела в Таиланд, а затем оказалась в Мьянме. Ей удалось сбежать во время перепродажи в один из центров онлайн-мошенничества.