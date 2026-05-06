Россиянка рассказала, что попавших в рабство в Азии людей могут перепродавать

Россиянка, которая смогла выбраться из скам-центра в Мьянме, рассказала, что попавших в подобных схемы граждан могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях. Об этом она заявила РИА Новости.

В СМИ неоднократно появлялась информация о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан РФ. Жертв привлекают через интернет, обещая высокую зарплату. По прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют принимать участие в различных мошеннических схемах.

Собеседница агентства сказала, что самостоятельно откликнулась на объявление о работе в одном из популярных телеграм-каналов, где размещаются вакансии в азиатских странах. На начальном этапе, с ее слов, предложение выглядело убедительно.

Женщина указала, что сначала общение по поводу работы у нее не вызвало подозрений, так как проходило в обычном формате. Она рассказала "работодателю" о своем опыте, все выглядело официально.

Россиянка подчеркнула, что, по ее оценке, она смогла избежать худшего сценария за счет быстрой реакции, поскольку позднее узнала о практике перепродажи людей между преступными группами.

Ранее двух гражданок России, которых освободили из мошеннических call-центров в Мьянме, передали сотрудникам посольства РФ в Таиланде для последующего возвращения на родину. В дипмиссии рассказали, что операция прошла при тесном сотрудничестве посольств и компетентных органов стран пребывания.