АГН "Москва": рысь проникла в беседку в коттеджном поселке ТиНАО

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Рысь забралась в беседку, расположенную в Краснопахорском районе в ТиНАО. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, животное заметили на улице Радужной в коттеджном поселке Былово. Местные жители увидели зверя под столом и вызвали спасателей, которые заблокировали хищника в постройке.

На место происшествия выехали специалисты, подробности инцидента устанавливаются.

Тем временем в Москве зафиксирована повышенная активность лисят, которые исследуют территории города. В последние годы лисиц можно встретить не только в лесных массивах, но и в парках, во дворах и на окраинах жилых районов.

При встрече с животным необходимо соблюдать дистанцию. Не следует приближаться, подкармливать или вмешиваться в поведение лис, так как это опасно для людей и самих зверей.