В Севастополе после атаки БПЛА повреждено 12 многоквартирных и 10 частных домов

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В Севастополе после атаки украинских БПЛА получили повреждения 12 многоквартирных и 10 частных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в МАХ.

По его словам, точечные повреждения зафиксировали в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне. В многоэтажках жители сообщили о разбитых окнах, а в частных домах повреждены крыши и стены.

Кроме того, после атаки зафиксированы повреждения 10 автомобилей. Развожаев уточнил, что дома и машины получили повреждения от пуль стрелкового оружия.

Ранее на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание. Позднее его полностью ликвидировали. В результате пострадали шесть человек, им оказали помощь. До этого аналогичная атака на предприятие в Курской области привела к ранению трех человек – женщины и двух мужчин.