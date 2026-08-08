08 августа, 12:31Происшествия
Возгорание на Ильском НПЗ из-за падения обломков БПЛА ликвидировано
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возникшее из-за падения обломков БПЛА возгорание на Ильском НПЗ ликвидировано. Об этом сообщил глава Северского района Кубани Алексей Чеверев в MAX.
По его словам, в результате ЧП пострадали шесть человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Курской области. Травмы получили женщина и двое мужчин.
У первой слепое осколочное ранение правой голени, у остальных – слепое осколочное ранение поясницы и челюсти. Пострадавших транспортируют в Курскую областную больницу.