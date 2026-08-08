Возгорание на Ильском НПЗ из-за падения обломков БПЛА ликвидировано

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возникшее из-за падения обломков БПЛА возгорание на Ильском НПЗ ликвидировано. Об этом сообщил глава Северского района Кубани Алексей Чеверев в MAX.

По его словам, в результате ЧП пострадали шесть человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Курской области. Травмы получили женщина и двое мужчин.

У первой слепое осколочное ранение правой голени, у остальных – слепое осколочное ранение поясницы и челюсти. Пострадавших транспортируют в Курскую областную больницу.

