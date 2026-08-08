Архивные записи прозвучат в новом фильме о Басте

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Ранее не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) прозвучат и появятся в новом фильме "Баста. Начало игры". Об этом рассказал ТАСС режиссер и сценарист Стас Иванов.

По его словам, среди найденных записей были материалы с концертов и видео тех лет, о которых не помнил даже сам артист. Часть архивов использовали при создании музыкального сопровождения фильма, а найденная видеохроника также повлияла на драматургию отдельных эпизодов.

"Нам удалось найти большое количество видеозаписей того времени, что-то из этой хроники мы экранизировали буквально – сделали точь-в-точь, как это было тогда", – отметил Иванов.

При этом режиссер подчеркнул, что картину не стоит воспринимать как биографический или документальный фильм. По его словам, это игровое кино, созданное по мотивам жизни Вакуленко.

Ранее Баста рассказал, что выбрал актера Вячеслава Копейкина на роль себя в фильме благодаря внешнему сходству. Он сделал коллаж из своих фото в 20–21 год и снимков Копейкина и признал их стопроцентное совпадение.

Музыкант также отметил энергетику и умение актера читать рэп, а Копейкин добавил, что режиссер сомневался при окончательном утверждении на роль, но Баста настоял на его кандидатуре. Съемки фильма проходили в Ростове-на-Дону, где вырос артист.