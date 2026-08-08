Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 10:43

Шоу-бизнес

Архивные записи прозвучат в новом фильме о Басте

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Ранее не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) прозвучат и появятся в новом фильме "Баста. Начало игры". Об этом рассказал ТАСС режиссер и сценарист Стас Иванов.

По его словам, среди найденных записей были материалы с концертов и видео тех лет, о которых не помнил даже сам артист. Часть архивов использовали при создании музыкального сопровождения фильма, а найденная видеохроника также повлияла на драматургию отдельных эпизодов.

"Нам удалось найти большое количество видеозаписей того времени, что-то из этой хроники мы экранизировали буквально – сделали точь-в-точь, как это было тогда", – отметил Иванов.

При этом режиссер подчеркнул, что картину не стоит воспринимать как биографический или документальный фильм. По его словам, это игровое кино, созданное по мотивам жизни Вакуленко.

Ранее Баста рассказал, что выбрал актера Вячеслава Копейкина на роль себя в фильме благодаря внешнему сходству. Он сделал коллаж из своих фото в 20–21 год и снимков Копейкина и признал их стопроцентное совпадение.

Музыкант также отметил энергетику и умение актера читать рэп, а Копейкин добавил, что режиссер сомневался при окончательном утверждении на роль, но Баста настоял на его кандидатуре. Съемки фильма проходили в Ростове-на-Дону, где вырос артист.

Читайте также


шоу-бизнескино

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика