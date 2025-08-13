Суд взыскал с Басты долг по коммунальным платежам

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Суд в Москве взыскал долг по оплате ЖКХ с рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и его супруги Елены Пинской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на на судебную инстанцию.

Взыскателем по иску указан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма долга при этом не уточняется.

Ранее мировой судья судебного участка № 177 в столичном районе Раменки взыскал с российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. – Прим. ред.) долг по взносам за капремонт дома.

Также СМИ отмечали, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги.