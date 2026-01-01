Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 18:58

Город

Более 100 тыс человек присоединились к масштабной встрече Нового года на ВДНХ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Масштабное празднование Нового года на ВДНХ собрало 110 тысяч гостей, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января гости ВДНХ совершили путешествие вместе с Дедом Морозом в мир подарков. Главная выставка страны подготовила яркую программу с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу", – говорится в сообщении.

Празднование началось на Центральной аллее, где все желающие могли сфотографироваться с зимним волшебником и прокатиться на его сказочных санях. В то же время на сцене перед павильоном № 1 происходило выступление группы "Рубеж веков", NANSI & SIDOROV и световое барабанное шоу "Вольто". Причем ведущими мероприятия стали человек и искусственный интеллект.

В свою очередь, на катке праздничную программу открыл шоу-балет, который затем сменила сказка на льду с диджей-сетами, показательными выступлениями и кавером от коллектива City band. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с Новым годом.

Продолжить празднование москвичи и туристы смогут и на всех новогодних каникулах. Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил насыщенную программу.

С 1 по 11 января в зимней кулинарной студии гостей ждут рождественские блины и пирожки с яблоками.На сценах фестиваля проходят детские спектакли, включая "Конек-Горбунок", "По щучьему велению" и "Волшебные сказки Пушкина". Также организованы мастер-классы по созданию елочных игрушек и праздничных открыток.

"Забег обещаний" прошел в Лужниках в первый день нового года

Читайте также


город

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика