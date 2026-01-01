Более 100 тыс человек присоединились к масштабной встрече Нового года на ВДНХ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Масштабное празднование Нового года на ВДНХ собрало 110 тысяч гостей, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января гости ВДНХ совершили путешествие вместе с Дедом Морозом в мир подарков. Главная выставка страны подготовила яркую программу с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу", – говорится в сообщении.

Празднование началось на Центральной аллее, где все желающие могли сфотографироваться с зимним волшебником и прокатиться на его сказочных санях. В то же время на сцене перед павильоном № 1 происходило выступление группы "Рубеж веков", NANSI & SIDOROV и световое барабанное шоу "Вольто". Причем ведущими мероприятия стали человек и искусственный интеллект.

В свою очередь, на катке праздничную программу открыл шоу-балет, который затем сменила сказка на льду с диджей-сетами, показательными выступлениями и кавером от коллектива City band. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с Новым годом.

Продолжить празднование москвичи и туристы смогут и на всех новогодних каникулах. Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил насыщенную программу.

С 1 по 11 января в зимней кулинарной студии гостей ждут рождественские блины и пирожки с яблоками.На сценах фестиваля проходят детские спектакли, включая "Конек-Горбунок", "По щучьему велению" и "Волшебные сказки Пушкина". Также организованы мастер-классы по созданию елочных игрушек и праздничных открыток.