Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 14:05

Туризм

Русская тройка и снегопад: что удивляет иностранных туристов в зимней Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва стабильно занимает лидирующие строчки среди туристических направлений на Новый год внутри России, но зимние путешествия в столицу пользуются спросом и среди иностранных туристов, передает портал мэра и правительства столицы.

Зарубежные путешественники выбирают даты визита в столицу с 25 декабря до середины января. Как рассказал гид-переводчик Ву Гю Тхань, первые дни наступающего года будут самыми красивыми и интересными на события, так как Рождество в РФ отмечается не 25 декабря, а в начале января.

"Зимние блюда и напитки идеально подходят к морозной погоде. Снегопад превращает улицы в настоящую сказку", — отметил он.

Чаще всего путешественники из Юго-Восточной Азии выбирают комбинированные туры по стране, в которые входит посещение Москвы. При этом среди туристов из Вьетнама популярна программа с "дубак-челледжом", когда на морозном воздухе у Байкала распыляют кипяток. Также иностранцев интересует северное сияние в Мурманске и балетные постановки в столице.

По данным Мостуризма, в период с января по сентябрь 2025 года Москву чаще всего посещали лица младше 35 лет. Половина гостей из КНР побывала в городе с культурно-познавательными целями, а 17% приехали ради гастротуризма без четкого плана посещения. Еще 11% гостей из стран Ближнего Востока посещали в Москву, чтобы побывать на разных мероприятиях.

"Огоньки и декорации по всему городу, новогодние ярмарки и развлечения – все это впечатляет арабских туристов в зимней Москве. Мои гости очень радуются, когда выпадает снег", – отметил гид Абдэлфатах Ахмед.

Представители туроператора Grandrus также рассказали, что на новогодние праздники ожидают в столице гостей из Алжира, Бахрейна, Индии, Индонезии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. В компании отметили, что нередко из-за морозов приходится сокращать прогулки по Арбату или ВДНХ, а иногда по просьбам туристов в план добавляют разные зимние развлечения, включая катание на снегоходах, ватрушках, собачьих упряжках и картинг.

Многим гостям Москвы также нравятся катки, хотя не все рискуют сами встать на лед. Вместе с тем в рамках зимних туров зарубежные туристы могут встретиться с Дедом Морозом, посетить площадки проекта "Зима в Москве" и даже покататься на русских тройках по снегу в Подмосковье.

В частности, мероприятия "Зимы в Москве" наиболее востребованы среди самостоятельных путешественников.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
туризмгород

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика