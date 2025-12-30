Русская тройка и снегопад: что удивляет иностранных туристов в зимней Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва стабильно занимает лидирующие строчки среди туристических направлений на Новый год внутри России, но зимние путешествия в столицу пользуются спросом и среди иностранных туристов, передает портал мэра и правительства столицы.

Зарубежные путешественники выбирают даты визита в столицу с 25 декабря до середины января. Как рассказал гид-переводчик Ву Гю Тхань, первые дни наступающего года будут самыми красивыми и интересными на события, так как Рождество в РФ отмечается не 25 декабря, а в начале января.

"Зимние блюда и напитки идеально подходят к морозной погоде. Снегопад превращает улицы в настоящую сказку", — отметил он.

Чаще всего путешественники из Юго-Восточной Азии выбирают комбинированные туры по стране, в которые входит посещение Москвы. При этом среди туристов из Вьетнама популярна программа с "дубак-челледжом", когда на морозном воздухе у Байкала распыляют кипяток. Также иностранцев интересует северное сияние в Мурманске и балетные постановки в столице.

По данным Мостуризма, в период с января по сентябрь 2025 года Москву чаще всего посещали лица младше 35 лет. Половина гостей из КНР побывала в городе с культурно-познавательными целями, а 17% приехали ради гастротуризма без четкого плана посещения. Еще 11% гостей из стран Ближнего Востока посещали в Москву, чтобы побывать на разных мероприятиях.

"Огоньки и декорации по всему городу, новогодние ярмарки и развлечения – все это впечатляет арабских туристов в зимней Москве. Мои гости очень радуются, когда выпадает снег", – отметил гид Абдэлфатах Ахмед.

Представители туроператора Grandrus также рассказали, что на новогодние праздники ожидают в столице гостей из Алжира, Бахрейна, Индии, Индонезии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. В компании отметили, что нередко из-за морозов приходится сокращать прогулки по Арбату или ВДНХ, а иногда по просьбам туристов в план добавляют разные зимние развлечения, включая катание на снегоходах, ватрушках, собачьих упряжках и картинг.

Многим гостям Москвы также нравятся катки, хотя не все рискуют сами встать на лед. Вместе с тем в рамках зимних туров зарубежные туристы могут встретиться с Дедом Морозом, посетить площадки проекта "Зима в Москве" и даже покататься на русских тройках по снегу в Подмосковье.

В частности, мероприятия "Зимы в Москве" наиболее востребованы среди самостоятельных путешественников.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.

