20 февраля, 09:02

Общество

Столичные ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака в Мосгордуме

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Столичные ЗАГСы принимают заявки на регистрацию брака в здании Мосгордумы. Церемонии состоятся 18 апреля, передал портал мэра и правительства столицы.

"Чествование молодых москвичей, принявших важное решение стать мужем и женой, стало доброй традицией столичного парламента. Это очень символично, ведь именно здесь ранее планировалось построить главный Дворец бракосочетания Москвы", – отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что впервые в Мосгордуме церемония регистрации брака проводилась в честь 100-летнего юбилея органов ЗАГС России. Торжество проходит в Зале приема делегаций столичного парламента с живой музыкой. Там пары традиционно обмениваются кольцами и получают документ. Во время подготовительных мероприятий для гостей проводят экскурсию по зданию.

Для регистрации брака в Мосгордуме нужно отправить на электронную почту zags@mos.ru историю знакомства с биографией жениха и невесты, добавить совместное фото, оставить номер телефона, а также признание в любви к городу. Заявки принимаются до 10 марта. Победителями станут пары с самыми трогательными историями.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, пожениться в Мосгордуме – это уникальная возможность. Подобные церемонии, как правило, являются наиболее яркими.

Всего в Москве есть более 60 локаций для церемоний. Это не только дворцы бракосочетания, но и станция метро "Маяковская", музеи, рестораны и усадьбы. Ознакомиться с полным списком можно в сервисе "Наша свадьба" на портале mos.ru. Там есть удобные фильтры, которые позволяют выбрать площадку по расположению, интерьеру и другим характеристикам.

При выборе площадки можно также указать предпочтительную дату регистрации, число гостей, ближайшую станцию метро. На каждой странице добавлены контактные телефоны и описание каждой локации.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве поженились свыше 92 тысяч пар. Самым популярным днем для свадеб стало 25 июля, когда было создано 1 144 новых семьи. Не менее востребованным оказалось 25 мая, когда поженились 1 113 пар.

