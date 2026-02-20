Актер из "Глухаря" Денис Кравцов умер на 43-м году жизни

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Российский актер театра и кино Денис Кравцов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Московского театрального центра "Вишневый сад", где он служил.

В культурном учреждении раскрыли, что о трагедии стало известно после телефонного звонка матери артиста. Утром 20 февраля женщина сообщила, что ее сына доставили в реанимацию, а спустя несколько часов он скончался.

По данным театральной афиши, на ближайшие выходные были запланированы несколько спектаклей с участием актера – "Аладдин", "Пеппи Длинныйчулок" и "Так и будет".

Кравцов родился 11 марта 1983 года. Образование получил в Институте современного искусства, куда поступил в мастерскую Евгения Радомысленского. Служил в театрах Киноактера и имени Р. Симонова. В МТЦ "Вишневый сад" был принят в 2014 году.

Свою кинокарьеру начал в 2001 году с фильма "101-й километр". Всего снялся в 12 картинах, включая сериалы "Глухарь", "Час Волкова" и "Подруга банкира". Фильмография артиста преимущественно насчитывает работы в жанрах комедии, короткометражки и драмы.