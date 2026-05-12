Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 13:31

Шоу-бизнес

Рэпер Ганвест оштрафован на 70 тыс руб за пропаганду наркотиков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/biggunwest

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.) на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Исполнитель признан виновным в распространении произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, об их аналогах или о прекурсорах.

Согласно заключению лингвистической экспертизы, тексты песен "Никотин" и "Бардак", размещенные в соцсети "ВКонтакте", нарушают наркологическую безопасность – в них содержится положительная оценка наркотиков. Также, с точки зрения инстанции, треки способны нанести вред здоровью и развитию детей.

Более того, использование в текстах песен нецензурных выражений оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, говорится в материалах дела.

Ранее судебные приставы принудительно взыскали в рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов. – Прим. ред.) штраф за пропаганду наркотиков. Ему пришлось выплатить 50 тысяч рублей. Поводом для штрафа послужила популяризация запрещенных веществ в одном из клипов музыканта, а также еще в 4 треках.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика