12 мая, 16:25

Транспорт

Ряд маршрутов наземного транспорта изменится в Останкине с 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд маршрутов городского наземного транспорта изменится в Останкине с субботы, 16 мая. Это связано с ремонтом Останкинского путепровода, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, автобусы № 511, 538 и н6 вместо Шереметьевской улицы будут курсировать по Мурманскому проезду, проспекту Мира и улице Сущевский Вал. А автобус № 524 вместо станции метро "Марьина Роща" проследует до Калибровской улицы.

При этом м53 разделится на два маршрута: м53а и м53к. Автобусы будут следовать от станции метро "Трубная" до Шереметьевской улицы и от ВДНХ до Калибровской улицы соответственно.

Не будет курсировать автобус № 539 между станциями метро "Рижская" и "Тимирязевская". Вместо него можно воспользоваться автобусом № 519.

Также уточняется, что с воскресенья, 17 мая, до станции метро "ВДНХ" вновь будут следовать автобусы районного маршрута № 533.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года введут еще порядка 20 километров выделенных полос для городского транспорта. Благодаря им риск ДТП на дорогах снижается в среднем на 25%, а автобусы и электробусы следуют по расписанию.

В апреле этого года в городе уже было введено почти 2 километра новых выделенных полос. Сейчас в мегаполисе действует около 515 километров таких участков, благодаря которым пассажиры наземного транспорта меньше зависят от дорожных заторов и экономят время в пути.

