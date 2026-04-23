Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

23 апреля, 10:07

Транспорт

18 маршрутов автобусов и электробусов изменятся в столице

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

18 маршрутов автобусов и электробусов изменятся в Москве с 25 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новые направления появятся в том числе в ТиНАО – часть из них объединят, а часть запустят по другим трассам.

Например, появится новый маршрут № 907 от ЖК "Остафьево". Это позволит жителям удобнее добираться до Бутовской линии метро и социальных объектов, а всего на маршрут выйдут 5 современных электробусов.

Кроме того, под номером 623 объединят маршруты № 223 и 223к. Транспорт будет курсировать от Камчатской улицы до станции метро "Первомайская", кроме того, автобусы на этом направлении будут ходить чаще.

Маршрут № 657, в свою очередь, заменят на № 756. Вместо Ставропольского проезда автобусы пойдут до станции метро "Люблино".

Автобусы № 708 проследуют по улицам Совхозной, Краснодарской и Марьинский Парк до Ставропольского проезда, а маршрут № 813 войдет в состав маршрута № с916. Транспорт будет идти от Коктебельской улицы до станции метро "Пражская".

Вместо Старокачаловской улицы автобусы № 948 пойдут по бульвару Дмитрия Донского и Старобитцевской улице. Помимо этого, будет добавлено 7 новых остановок.

"Благодаря этому путь жителей крупных ЖК до станций рельсового каркаса, социальных и культурных объектов станет удобнее. На линиях будут работать около 160 современных автобусов и электробусов российского производства разного класса вместимости", – заключил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году выделенных полос в Москве станет минимум на 20 километров больше, чем в 2025-м. Он отметил, что в первых числах апреля новые полосы открылись на дублере Киевского шоссе в районе развязки с улицей Петра Непорожнего, на улицах Стромынке и Преображенской в районе пересечения с рекой Яузой, на улицах Островитянова и Александры Монаховой, а также на 4-й Магистральной улице.

транспортгород

