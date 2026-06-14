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14 июня, 18:59

Политика

Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, передает РИА Новости.

Самолет российского министра приземлился в аэропорту Минска.

Ожидается, что рабочий визит Лаврова продлится до 15 июня. Главу МИД РФ примет президент Белоруссии Александр Лукашенко, также намечены переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым и возложение венка к Монументу Победы.

Министры обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД стран.

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