Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, передает РИА Новости.

Самолет российского министра приземлился в аэропорту Минска.

Ожидается, что рабочий визит Лаврова продлится до 15 июня. Главу МИД РФ примет президент Белоруссии Александр Лукашенко, также намечены переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым и возложение венка к Монументу Победы.

Министры обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД стран.

