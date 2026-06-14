14 июня, 18:59Политика
Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
Фото: kremlin.ru
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, передает РИА Новости.
Самолет российского министра приземлился в аэропорту Минска.
Ожидается, что рабочий визит Лаврова продлится до 15 июня. Главу МИД РФ примет президент Белоруссии Александр Лукашенко, также намечены переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым и возложение венка к Монументу Победы.
Министры обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД стран.