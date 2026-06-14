Канадский хоккеист Комтуа перейдет из "Динамо" в "Спартак"

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Московский клуб "Динамо" договорился со "Спартаком" об обмене канадского хоккеиста Максима Комтуа. Об этом ТАСС заявил агент спортсмена Иван Ботев.

"Насколько я знаю, договоренность об обмене Максима в "Спартак" есть", – уточнил он.

С 2024 года Комтуа состоял в "Динамо". В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он смог набрать 34 очка по системе "гол + пас" (19 +15). В прошлогоднем плей-офф спортсмен оказался самым результативным игроком клуба.

Ранее стало известно, что хоккейный матч с участием российских и американских игроков состоится в Москве 1 июля. Игра будет приурочена к 250-летию США.

Предложение о проведении товарищеского матча между легендами сборных России и США прозвучало от депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в марте 2025 года. Он отметил, что раньше наблюдался процесс деградации "всего, что связано с РФ", однако настал момент для перемен. Парламентарий также указал, что хоккей является важным инструментом для взаимодействия с США.

