Российский хоккеист Кучеров получил приз лучшему игроку чемпионата НХЛ

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Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров получил "Харт трофи" – приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

О вручении награды было объявлено перед пятым матчем финала Кубка Стэнли между клубами "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс". В рамках прошедшего сезона Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров. Россиянин набрал 130 очков (44 гола + 86 результативных передач) в 76 матчах.

На втором месте в голосовании о самом ценном игроке чемпионата оказался канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, а на третьем – канадский форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон.

Ранее нападающий "Каролины" Николай Элерс забросил самую быструю шайбу в стартовых матчах финалов плей-офф НХЛ за 50 лет. Гол был забит в ворота "Вегаса" на 25-й секунде игры. Тем не менее "Каролина" проиграла эту встречу.

Хоккейный матч с участием российских и американских игроков состоится в Москве 1 июля. Игра будет приурочена к 250-летию США.