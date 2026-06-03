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03 июня, 12:10

Спорт

Элерс забил самый быстрый гол в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли за 50 лет

Фото: Getty Images/Jared C. Tilton

Нападающий "Каролины" Николай Элерс забросил самую быструю шайбу в стартовых матчах финалов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за 50 лет.

Гол был забит в ворота "Вегаса" на 25-й секунде игры. Тем не менее "Каролина" проиграла эту встречу.

Более быстрыми результатами отмечались только нападающий "Торонто" Сид Смит (15) и форвард "Филадельфии" Реджи Лич (21). Эти спортсмены забивали гол в ворота "Монреаля" в финальных сериях в 1951 и 1976 годах соответственно.

Ранее игрок омского клуба "Авангард" Дамир Шарипзянов стал первым защитником – обладателем премии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Золотая клюшка".

Премия вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. На нее также были номинированы форвард минского "Динамо" Сэм Энэс и нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев.

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