Хоккеист Канцеров покинул "Металлург" и продолжит карьеру в системе клуба НХЛ "Чикаго"

Нападающий Роман Канцеров покинул "Металлург" и планирует продолжить карьеру в системе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс". Об этом сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.

Спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков заявил, что расставаться с таким игроком тяжело. Он назвал нападающего целеустремленным спортсменом, обладающим важными человеческими качествами, которые помогут ему добиться успехов в НХЛ.

При этом уточняется, что спортивные права на Канцерова в КХЛ остаются за "Металлургом". Это означает, что при возвращении из НХЛ он будет игроком клуба.

Канцеров дебютировал в магнитогорском клубе в сезоне-2022/23. Уже через год он стал основным игроком состава и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 36 шайб.

Ранее "Металлург" впервые выиграл Кубок континента имени Виктора Тихонова, который вручается команде, ставшей лучшей по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первое место в турнирной таблице команда заняла после победы над уфимским клубом "Салават Юлаев".

