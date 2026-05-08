Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 13:02

Спорт

Хоккеист Канцеров покинул "Металлург" и продолжит карьеру в системе клуба НХЛ "Чикаго"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Нападающий Роман Канцеров покинул "Металлург" и планирует продолжить карьеру в системе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс". Об этом сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.

Спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков заявил, что расставаться с таким игроком тяжело. Он назвал нападающего целеустремленным спортсменом, обладающим важными человеческими качествами, которые помогут ему добиться успехов в НХЛ.

При этом уточняется, что спортивные права на Канцерова в КХЛ остаются за "Металлургом". Это означает, что при возвращении из НХЛ он будет игроком клуба.

Канцеров дебютировал в магнитогорском клубе в сезоне-2022/23. Уже через год он стал основным игроком состава и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 36 шайб.

Ранее "Металлург" впервые выиграл Кубок континента имени Виктора Тихонова, который вручается команде, ставшей лучшей по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первое место в турнирной таблице команда заняла после победы над уфимским клубом "Салават Юлаев".

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика