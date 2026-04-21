21 апреля, 14:58

Спорт

Хоккеист Ковальчук назначен президентом клуба КХЛ "Шанхайские драконы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук стал президентом хоккейного клуба "Шанхайские драконы". Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Также назначен главный менеджер клуба. Им стал чемпион мира среди молодежных сборных Евгений Артюхин.

Ковальчук рассказал, что скоро "Шанхайских драконов" ждут интересные события. В частности, планируется изменить спортивный подход и продолжить активное общение с болельщиками.

"Ждем всех в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене", – отметил он.

Ранее хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты" Михаил Сергачев обнялись во время драки после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Юты", после чего между игроками завязалась потасовка. Овечкин и Сергачев не стали принимать в драке участие. Вместо этого они отошли в сторону, чтобы обняться.

