Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 05:48

Происшествия

Суд вынес приговор управляющей хостелом, где жили исполнители теракта в "Крокусе"

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Москве вынес приговор управляющей хостелом, в котором проживали исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" в нарушение миграционного законодательства. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Женщина управляла апарт-отелем на первом этаже одной из столичных пятиэтажек. В хостеле некоторое время жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые затем совершили теракт в концертном зале.

Управляющую хостелом обвинили в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. По закону, она должна была уведомить соответствующие органы о прибытии Мирзоева и Файзова, не имевших разрешения на временное проживание.

Полицейские задержали женщину сразу после теракта, она не стала отрицать свою вину и заявила о раскаянии в суде. Ее приговорили к трем годам лишения свободы. Также ей запретили заниматься гостиничным бизнесом на 2 года.

Ранее сообщалось, что организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" намеревались осуществить еще одну диверсию на территории Москвы, но передумали и сосредоточились только на атаке на концертный зал. По данным СМИ, террористы планировали атаковать одну из башен делового центра "Москва-Сити".

Нападение на "Крокус Сити Холл" было организовано 22 марта 2024 года. В результате ЧП погибли 150 человек.

В деле о диверсии фигурировали 19 человек. По версии следствия, за этим преступлением стояли украинские спецслужбы, стремившиеся дестабилизировать работу государственных органов и подорвать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года суд вынес пожизненный приговор 15 из 19 фигурантов, включая 4 непосредственных исполнителей теракта. Остальные получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика