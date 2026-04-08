ТАСС: боевики из "Крокуса" планировали атаковать одну из башен "Москва-Сити"

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" и их зарубежные кураторы планировали атаковать одну из башен делового центра "Москва-Сити". Об этом ТАСС рассказал один из участников судебного процесса.

Однако по итогу организаторы теракта посчитали одну из башен делового центра "Москва-Сити" неподходящей целью. В результате куратор под псевдонимом Сайфулло (объявлен в РФ в розыск, скрывается от следствия за границей. – Прим. ред.) сделал выбор в пользу концертного зала "Крокус Сити Холла" в Красногорске.

Ранее один из участников судебного процесса рассказывал, что организаторы теракта в "Крокусе" намеревались осуществить еще одну диверсию на территории Москвы. Подготовкой занимался Сайфулло. Целью преступления было убийство большого количества людей.

Предварительно установлено, что теракт в Москве злоумышленники хотели совершить одновременно с нападением на "Крокус". В нем должны были участвовать два человека.

Вооруженные люди напали на "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года. В результате погибли 150 человек.

По делу о теракте проходили 19 человек. По версии следствия, данное преступление было организовано украинскими спецслужбами, которые пытались дестабилизировать работу госорганов и подорвать внутриполитическую обстановку в стране.

12 марта 2026 года суд вынес пожизненный приговор 15 из 19 фигурантов, включая четырех непосредственных исполнителей. Остальные получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

