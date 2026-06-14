Постпред США выразил уверенность, что сделка с Ираном будет подписана 14 июня

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Вашингтон уверен в том, что сделка с Тегераном будет подписана в воскресенье, 14 июня, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Я уверен, команда уверена", – указал он в беседе с телеканалом ABC.

Кроме того, окончательные детали сделки должна объявить команда переговорщиков. Подробностей о месте или формате подписания документов Уолтц не рассказал.

Конфликт на Ближнем Востоке резко разгорелся после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Уже 11 июня президент Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. По словам Трампа, последнее произойдет 14 июня.

В МИД Ирана указывали, что информацию о точном моменте подписания "нужно подождать", не подтвердив слова американского лидера. По данным СМИ, переговорщики из Катара уже вылетели в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между Ираном и США.

При этом журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что Соединенные Штаты и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели, с 15 по 17 июня, в дни проведения саммита G7 во Франции.

