Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 16:43

Политика

Постпред США выразил уверенность, что сделка с Ираном будет подписана 14 июня

Фото: depositphotos/lkpro​

Вашингтон уверен в том, что сделка с Тегераном будет подписана в воскресенье, 14 июня, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Я уверен, команда уверена", – указал он в беседе с телеканалом ABC.

Кроме того, окончательные детали сделки должна объявить команда переговорщиков. Подробностей о месте или формате подписания документов Уолтц не рассказал.

Конфликт на Ближнем Востоке резко разгорелся после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Уже 11 июня президент Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. По словам Трампа, последнее произойдет 14 июня.

В МИД Ирана указывали, что информацию о точном моменте подписания "нужно подождать", не подтвердив слова американского лидера. По данным СМИ, переговорщики из Катара уже вылетели в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между Ираном и США.

При этом журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что Соединенные Штаты и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели, с 15 по 17 июня, в дни проведения саммита G7 во Франции.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика