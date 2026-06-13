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13 июня, 20:55

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Трамп: блокада Ормузского пролива будет снята после подписания сделки США и Ирана 14 июня

Блокада Ормузского пролива будет снята после подписания сделки США и Ирана 14 июня – Трамп

Фото: ТАСС|AP/Amirhosein Khorgooi

США и Иран "окончательно оформят сделку" 14 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, сразу после этого для всех будет открыт Ормузский пролив. При этом он также указал на то, что отношения Вашингтона и Тегерана "сильно отличаются", и что они лучше, чем у предыдущих администраций.

Кроме того, планирующаяся сделка закроет для Ирана путь к обладанию ядерным оружием.

"Они (Иран. – Прим. ред.) больше не хотят ядерного оружия и не будут обладать таким, ни через покупку, разработку или иную форму получения", – подчеркнул глава Белого дома.

Вашингтон же, в свою очередь, "в подходящее время" извлечет и утилизирует обогащенный уран Ирана. Трамп называет его "ядерной пылью", а также утверждает, что она была погребена под гранитными горами благодаря "прекрасным бомбардировщикам В-2 и их блестящим пилотам".

При этом американский президент рассчитывает на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в "отдаленном будущем", и выразил надежду на то, что процесс будет быстрым, легким и гладким.

"Если этого не произойдет, у нас есть ультимативная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать!" – заключил Трамп.

Ранее президент США говорил о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, но стороны должны еще подписать необходимые документы. При этом он также допускал, что сделку могут заключить в Европе в предстоящие выходные.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, называл эти слова "спекулятивными" и указывал на то, что Тегеран ничего окончательно не согласовывал, а также утверждал, что 14 июня подписание меморандума об урегулировании конфликта с США не состоится.

Несмотря на это, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял о том, что мирное соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в ближайшие 24 часа.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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