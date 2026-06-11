Трамп уверен, что верховный лидер Ирана одобрил сделку с США

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил условия мирного соглашения с США. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Он уточнил, что в рамках договоренностей Тегеран обязался не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие в каком-либо виде. В свою очередь, США немедленно снимут морскую блокаду с Ирана после подписания сделки, что приведет к снижению цен на нефть, отметил Трамп.

По его словам, он не может себе представить, чтобы Вашингтон и Тегеран не подписали мирную сделку.

"Это будет сделано. И я не могу себе представить, чтобы этого не произошло. Они хотят подписать это так же сильно, как и я", – подчеркнул глава Белого дома.

США и Иран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Европе. В настоящее время идет финализация документов.

Лидер США отметил, итоговые пункты согласовали все участвующие стороны, в том числе США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие посредники. Трамп также принял решение отменить запланированные удары по Ирану, но морская блокада сохранится до финализации сделки.