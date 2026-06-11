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11 июня, 20:53

Политика

Трамп заявил, что вскоре объявит место и время подписания сделки с Ираном

Фото: whitehouse.gov

США и Иран достигли предварительной договоренности о мирном соглашении. Место и время его подписания будут объявлены в ближайшее время, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, итоговые пункты договора согласовали все участвующие стороны, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны.

Кроме того, как уточнил глава Белого дома, он отменил запланированные на вечер удары по Ирану.

"Режим морской блокады сохраняется в полной силе до тех пор, пока данная сделка (с Ираном. – Прим. ред.) не будет финализирована", – добавил Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В ночь на 10 июня американские войска нанесли удары по территории Ирана в ответ на сбитый над Ормузским проливом ударный вертолет AH-64 Apache. Под обстрел попали иранские средства ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения.

Иран и США возобновили обстрелы

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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