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09 июня, 07:36

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NYT: вертолет ВС США упал около Ормузского пролива

Американский вертолет потерпел крушение около Ормузского пролива

Фото: depositphotos/whitelook

Американский военный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации журналистов, оба члена экипажа выжили, они были спасены. Пока неизвестно, был ли вертолет обстрелян или падение произошло из-за технической неисправности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты возобновят масштабные боевые действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих от ударов Тегерана. Он подчеркнул, что США одержат победу над Ираном либо "на бумаге", либо военным путем.

Вместе с тем власти США будут продолжать добиваться сделки с Ираном, в том числе по вопросу ядерной программы, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, одним из наиболее важных показателей успешности соглашения будет точное соблюдение правительством Ирана его положений.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп заявил о готовности сохранить морскую блокаду Ирана

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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