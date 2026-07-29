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29 июля, 11:42

Политика

В ГД объяснили принцип работы охранного ордера в случае принятия закона о сталкинге

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Охранный ордер, который будет ключевым механизмом законопроекта о защите граждан от навязчивого преследования (сталкинга), позволит запретить преследователю приближаться к пострадавшему, связываться с ним лично, по телефону, через Сеть или третьих лиц. Об этом Агентству "Москва" сообщила первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

"Нарушение такого запрета должно влечь ответственность", – сказала депутат.

Это не наказание, а способ немедленной защиты человека, которого уже преследуют. На данный момент в законе нет такого инструмента, поэтому парламентарии и предлагают его ввести. Главная задача нового закона – признать сталкинг формой насилия и дать людям инструменты защиты.

По словам Горячевой, сейчас жертва может месяцами испытывать постоянное давление – правонарушитель может выслеживать ее, писать сообщения, дежурить у работы или дома, создавать новые аккаунты в Сети и пытаться связаться с человеком напрямую или через его знакомых. Зачастую государство может вмешаться только тогда, когда ситуация заканчивается другим правонарушением или преступлением.

Согласно законодательной инициативе, в КоАП РФ вносятся поправки, которые предусматривают наказание за сам сталкинг. По словам парламентария, государство должно защищать людей не после трагедии, а в тот момент, когда они только стали жертвой преследования.

Ранее в России предлагали также ввести наказание за буллинг в Сети, ограничив агрессорам доступ в интернет и соцсети. В Лиге безопасного интернета уточняли, что действующее законодательство в целом нуждается в обновлении, поскольку оно в полной мере не ограждает граждан от травли и преследований в соцсетях.

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