Маркетолог Новиков посоветовал российским семьям объединяться и закупаться впрок

Жители столицы перешли на закупки продуктов на оптовых рынках, чтобы сэкономить. Выгодно ли приобретать продовольствие ящиками – в материале Москвы 24.

"Рынок – это люди"

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Среди москвичей набирает популярность практика оптовых закупок продуктов на рынках: многие считают, что так можно существенно сэкономить.

Фуд‑блогер Ханлар поделился советами с телеканалом Москва 24, как грамотно выбирать товары, чтобы приобрести их по наиболее доступным ценам.

"Рынок – это люди. Если вы нашли "своего" продавца и часто у него покупаете, не упустите хорошую цену на свежий товар. Все в общении и знакомстве: приходите один раз, если сошлись – в следующий раз получите скидку, что-то в подарок. В этом и есть рынок", – отметил он.

По словам эксперта, экономия начинается еще на этапе, когда покупатель берет товар сразу из фуры, пока ее не успели разгрузить. Продавцу выгоднее реализовать товар как можно быстрее, чтобы продукт сохранил свежесть.

Одни из покупателей рассказали телеканалу Москва 24, что ящик хорошей иранской черешни обошелся на рынке всего в 1 200 рублей. Фуд-блогер, в свою очередь, показал еще один ящик ягод, за который продавец просил 3 600 рублей.





Ханлар фуд-блогер В сетевом магазине лоток будет стоить 2 000 рублей. А тут получается, что будто еще один ящик в подарок. Килограмм помидоров – 100 рублей.

При этом он отметил, что, несмотря на разницу в ценах, в минусе никто не остается.

"Даже если продавец ничего не заработает, он приобретет постоянных клиентов, которые будут знать, что сюда можно приезжать, даже если ничего не планируешь покупать", – пояснил блогер.

Руководитель отдела аналитики и мониторинга агрокластера Ксения Малиновская рассказала телеканалу Москва 24, что выгода продавца заключается в экономии времени.

"Чем дольше товар лежит, тем быстрее он портится, а значит, требует больше переборки и калибровки – а это время и дополнительные затраты. Поэтому продавцу выгоднее сделать скидку и отдать сразу 10 ящиков, чем ждать, пока их разберут по одному", – пояснила эксперт.

"Регулярная закупка контрпродуктивна"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главные мотивы закупок впрок – стоимость потребления и необходимые расходы растут быстрее, чем доходы, объяснил Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Даже в условиях экономического благополучия бывает резкое подорожание товаров или перебои с поставками (например, в сентябре каждый год могут быть перебои с сахаром для консервации). В этой связи создание запасов оправданно", – сказал он.

Однако даже такой подход требует рациональности: необходимо предусмотреть место для хранения, учесть риски невостребованности и порчи. По мнению эксперта, оптимально формировать запасы на срок до двух недель – например, из круп, макарон, рыбных, мясных и овощных консервов. Создавать многомесячные или многолетние резервы не имеет никакого смысла, подчеркнул Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка В качестве регулярной практики приобретение огромных объемов контрпродуктивна – она создает ажиотажный спрос и потенциальный рост цен, которого можно избежать.

У массовых закупок продовольствия впрок есть и негативный финансовый аспект: они требуют значительных разовых трат, что может привести к дефициту в личном бюджете на текущие нужды. Поэтому стоит пополнять запасы постепенно, распределяя финансовую нагрузку, отметил специалист.

"Чем ниже доход, тем меньшую долю можно отправить на формирование запасов, чтобы не остаться без средств на текущее потребление. Главное правило – не допустить, чтобы возник бюджетный дефицит, который придется компенсировать кредитами", – резюмировал Бархота.

"Нужно объединяться в группы"

Закупка продуктов впрок может осуществляться двумя способами: либо одной семьей, либо совместно несколькими, чтобы воспользоваться преимуществами оптовых цен и снизить затраты на единицу товара. Об этом Москве 24 рассказал маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

"Например, если приобретать не один килограмм яблок или черешни, а целый ящик для большого количества людей, это будет дешевле, чем покупать в магазине рядом с домом", – пояснил он.

Второй аспект – выбор места закупки. По словам Новикова, многие магазины и лавки в Москве закупают товары в одних и тех же оптовых точках, а затем перепродают в разных районах. Если объем партии позволяет окупить транспортные расходы и затраты на логистику, такой подход может оказаться более выгодным для обычных покупателей по сравнению с локальными закупками.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов То же касается больших рынков при покупке одежды и вещей, которые потом перепродаются на маркетплейсах, но в некоторых случаях товар на рынке стоит дороже, чем в сетевом магазине. Например, это может быть связано с разным качеством.

Закупка у оптовых продавцов дешевле, однако для приобретения скоропортящегося товара лучше объединяться в группы.

"Это старая практика, особенно в малых городах, где стоимость доставки высокая, – чтобы снизить затраты за счет цены", – добавил эксперт.

При этом иногда акции в магазинах оказываются выгоднее покупок на рынке, хотя качество товаров может различаться, заключил Новиков.

