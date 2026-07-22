Эксперт Конышев: штраф до 2 тыс руб грозит при продаже клубники у дороги

Минсельхоз Подмосковья оштрафовал граждан, занимающихся незаконной торговлей на обочинах, на сумму более 1,2 миллиона рублей. Чем опасна подобная покупка и как легализовать продажу товара с огорода, разбиралась Москва 24.
Проверка на миллион
Власти Подмосковья оштрафовали любителей незаконной торговли на сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей, с начала 2026 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Там подчеркнули, что специалисты регулярно проверяют соблюдение правил, уделяя особое внимание борьбе со стихийными торговыми точками на улицах.
Такие проверки проходят по всему региону, в частности, о некоторых несанкционированных торговых точках сообщают сами жители. Причем особенное внимание уделяют этому вопросу летом, когда на улицах открываются сезонные палатки.
Например, только с 6 по 12 июля проверяющие выписали 29 протоколов, а в 7 случаях им пришлось забрать незаконный товар. Чаще всего нарушители торговали в неположенных местах, занимались выносной продажей или в качестве прилавков использовали машины на обочинах дорог для реализации овощей, фруктов, арбузов и дынь, отметили в ведомстве.
Ранее эксперты уточнили, что продавать излишки урожая с дачи и собранные в лесу ягоды с грибами можно без регистрации ИП или самозанятости. Однако делать это разрешается только на рынках и сезонных ярмарках при наличии справки о земельном участке и соблюдении ряда условий.
Манящие ягоды
Адвокат Андрей Конышев отметил в разговоре с Москвой 24, что продажа на обочине дорог допустима лишь в том случае, если есть соответствующие разрешения, поскольку это нестационарный торговый объект – например, безфундаментная палатка или просто автомобиль.
"В ином случае в рамках статьи об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации (лицензии) (14.1. КоАП РФ) предусматривается штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей", – предупредил эксперт.
По его словам, несанкционированная торговля опасна тем, что невозможно достоверно узнать, откуда ягода, каким образом за ней ухаживали, применялись ли специальные удобрения. Не исключено, что продажа сезонной клубники и иных фруктов и овощей без документов может привести к отравлению.
Не стоит забывать и другой важный момент: все, что реализуется на обочине, незаконно, идет в обход налоговой, отметил эксперт.
"Получить разрешительные документы на торговлю нужно у Роспотребнадзора. Важно помнить, что перед этим продавец отправляет образцы продукции в санитарную службу ведомства, они проходят проверку, а затем получают регистрационный номер. Он нужен для того, чтобы впоследствии проверить, то же самое продает предприниматель или нет", – подчеркнул Конышев.
В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова предупредила в разговоре с Москвой 24, что сезонная клубника, находящаяся у дороги, особенно уязвима: у нее нежная поверхность, которая быстро повреждается, выделяет сок и стремительно портится. Если ягоды хранятся на солнце, в пыли, без охлаждения, в открытой таре, их многократно перекладывали руками, сильно повышается риск микробного загрязнения и развития пищевых токсикоинфекций.
Эксперт добавила, что пищевая токсикоинфекция может проявляться по-разному: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры. Особенно опасны эти состояния для маленьких детей, беременных, пожилых и пациентов с ослабленным иммунитетом.
"Если продукт загрязнен, разовый эпизод чаще всего не приведет к заметным последствиям, но регулярное употребление имеет критическое значение для здоровья. Особую опасность представляет свинец для нервной системы детей, а кадмий при хроническом воздействии негативно влияет на почки и костную ткань. Это опасно и для взрослых, особенно при сопутствующих заболеваниях почек", – предупредила диетолог.
Если видны мягкие участки, потеки, неприятный запах – это повод отказаться от покупки, как и сам факт придорожной торговли.
"Подгнившие ягоды бесполезно обрезать: плесень и ее метаболиты распространяются глубже, чем видно снаружи", – объяснила специалист.
Поэтому покупать клубнику и другие продукты необходимо в официальных торговых точках, на рынках, где можно спросить документы. Ягоды должны быть сухими, целыми, без плесени и повреждений. Хранить дома их нужно в холодильнике. Мыть сразу все не стоит – только перед употреблением. Причем замочить лучше всего на 2–3 минуты, чтобы отошли внешние загрязнения, а потом ополоснуть в проточной воде несколько раз, заключила Разаренова.