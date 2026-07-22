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22 июля, 19:16

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Эксперт Конышев: штраф до 2 тыс руб грозит при продаже клубники у дороги

Урожай с подвохом: что нужно знать о покупке ягод на обочине дороги

Минсельхоз Подмосковья оштрафовал граждан, занимающихся незаконной торговлей на обочинах, на сумму более 1,2 миллиона рублей. Чем опасна подобная покупка и как легализовать продажу товара с огорода, разбиралась Москва 24.

Проверка на миллион

Фото: 123RF.com/evdoha

Власти Подмосковья оштрафовали любителей незаконной торговли на сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей, с начала 2026 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

Там подчеркнули, что специалисты регулярно проверяют соблюдение правил, уделяя особое внимание борьбе со стихийными торговыми точками на улицах. 

Мы выстраиваем работу так, чтобы каждое выявленное нарушение имело последствия – от изъятия товаров до рассмотрения материалов в суде. Такой подход позволяет не только привлекать нарушителей к ответственности, но и снижать количество повторных случаев. С начала года в отношении нарушителей составлено 812 административных протоколов по статье 4.7 КоАП Московской области.
Виталий Мосин
министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Такие проверки проходят по всему региону, в частности, о некоторых несанкционированных торговых точках сообщают сами жители. Причем особенное внимание уделяют этому вопросу летом, когда на улицах открываются сезонные палатки.

Например, только с 6 по 12 июля проверяющие выписали 29 протоколов, а в 7 случаях им пришлось забрать незаконный товар. Чаще всего нарушители торговали в неположенных местах, занимались выносной продажей или в качестве прилавков использовали машины на обочинах дорог для реализации овощей, фруктов, арбузов и дынь, отметили в ведомстве.

Ранее эксперты уточнили, что продавать излишки урожая с дачи и собранные в лесу ягоды с грибами можно без регистрации ИП или самозанятости. Однако делать это разрешается только на рынках и сезонных ярмарках при наличии справки о земельном участке и соблюдении ряда условий.

Манящие ягоды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Адвокат Андрей Конышев отметил в разговоре с Москвой 24, что продажа на обочине дорог допустима лишь в том случае, если есть соответствующие разрешения, поскольку это нестационарный торговый объект – например, безфундаментная палатка или просто автомобиль.

"В ином случае в рамках статьи об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации (лицензии) (14.1. КоАП РФ) предусматривается штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей", – предупредил эксперт.

По его словам, несанкционированная торговля опасна тем, что невозможно достоверно узнать, откуда ягода, каким образом за ней ухаживали, применялись ли специальные удобрения. Не исключено, что продажа сезонной клубники и иных фруктов и овощей без документов может привести к отравлению.

При этом официально оформить деятельность просто. Можно, например, открыть самозанятость (СЗ), а следом подать в органы местного управления заявление на разрешение и установку нестационарного торгового объекта в том или ином месте. К нему также надо приложить уведомление Роспотребнадзора, который тоже должен знать, что человек оформил юридическое лицо (или СЗ, или ИП) с целью осуществления предпринимательской деятельности, продажи и получения прибыли, выручки и, естественно, оплаты налогов.
Андрей Конышев
адвокат

Не стоит забывать и другой важный момент: все, что реализуется на обочине, незаконно, идет в обход налоговой, отметил эксперт.

"Получить разрешительные документы на торговлю нужно у Роспотребнадзора. Важно помнить, что перед этим продавец отправляет образцы продукции в санитарную службу ведомства, они проходят проверку, а затем получают регистрационный номер. Он нужен для того, чтобы впоследствии проверить, то же самое продает предприниматель или нет", – подчеркнул Конышев.

В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова предупредила в разговоре с Москвой 24, что сезонная клубника, находящаяся у дороги, особенно уязвима: у нее нежная поверхность, которая быстро повреждается, выделяет сок и стремительно портится. Если ягоды хранятся на солнце, в пыли, без охлаждения, в открытой таре, их многократно перекладывали руками, сильно повышается риск микробного загрязнения и развития пищевых токсикоинфекций.

Для уличной торговли в целом один из основных рисков – бактериальное загрязнение из-за неудовлетворительной гигиены продавца и условий хранения. Придорожная часть – особенно опасная среда, потому что загрязнение пылью там гарантировано. В ней могут находиться частицы резины, тормозных колодок, сажи и даже тяжелых металлов. Есть научные данные, что растения, выращенные рядом с интенсивным движением, способны больше накапливать свинец и кадмий. Это же в какой-то степени справедливо для продуктов питания, которые хранятся в открытом виде вдоль трасс.
Александра Разаренова
диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог

Эксперт добавила, что пищевая токсикоинфекция может проявляться по-разному: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры. Особенно опасны эти состояния для маленьких детей, беременных, пожилых и пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Если продукт загрязнен, разовый эпизод чаще всего не приведет к заметным последствиям, но регулярное употребление имеет критическое значение для здоровья. Особую опасность представляет свинец для нервной системы детей, а кадмий при хроническом воздействии негативно влияет на почки и костную ткань. Это опасно и для взрослых, особенно при сопутствующих заболеваниях почек", – предупредила диетолог.

Если видны мягкие участки, потеки, неприятный запах – это повод отказаться от покупки, как и сам факт придорожной торговли.

"Подгнившие ягоды бесполезно обрезать: плесень и ее метаболиты распространяются глубже, чем видно снаружи", – объяснила специалист.

Поэтому покупать клубнику и другие продукты необходимо в официальных торговых точках, на рынках, где можно спросить документы. Ягоды должны быть сухими, целыми, без плесени и повреждений. Хранить дома их нужно в холодильнике. Мыть сразу все не стоит – только перед употреблением. Причем замочить лучше всего на 2–3 минуты, чтобы отошли внешние загрязнения, а потом ополоснуть в проточной воде несколько раз, заключила Разаренова.

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