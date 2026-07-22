Эксперт Конышев: штраф до 2 тыс руб грозит при продаже клубники у дороги

Минсельхоз Подмосковья оштрафовал граждан, занимающихся незаконной торговлей на обочинах, на сумму более 1,2 миллиона рублей. Чем опасна подобная покупка и как легализовать продажу товара с огорода, разбиралась Москва 24.

Проверка на миллион

Власти Подмосковья оштрафовали любителей незаконной торговли на сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей, с начала 2026 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Там подчеркнули, что специалисты регулярно проверяют соблюдение правил, уделяя особое внимание борьбе со стихийными торговыми точками на улицах.





Виталий Мосин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Мы выстраиваем работу так, чтобы каждое выявленное нарушение имело последствия – от изъятия товаров до рассмотрения материалов в суде. Такой подход позволяет не только привлекать нарушителей к ответственности, но и снижать количество повторных случаев. С начала года в отношении нарушителей составлено 812 административных протоколов по статье 4.7 КоАП Московской области.

Такие проверки проходят по всему региону, в частности, о некоторых несанкционированных торговых точках сообщают сами жители. Причем особенное внимание уделяют этому вопросу летом, когда на улицах открываются сезонные палатки.

Например, только с 6 по 12 июля проверяющие выписали 29 протоколов, а в 7 случаях им пришлось забрать незаконный товар. Чаще всего нарушители торговали в неположенных местах, занимались выносной продажей или в качестве прилавков использовали машины на обочинах дорог для реализации овощей, фруктов, арбузов и дынь, отметили в ведомстве.

Ранее эксперты уточнили, что продавать излишки урожая с дачи и собранные в лесу ягоды с грибами можно без регистрации ИП или самозанятости. Однако делать это разрешается только на рынках и сезонных ярмарках при наличии справки о земельном участке и соблюдении ряда условий.

Манящие ягоды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Адвокат Андрей Конышев отметил в разговоре с Москвой 24, что продажа на обочине дорог допустима лишь в том случае, если есть соответствующие разрешения, поскольку это нестационарный торговый объект – например, безфундаментная палатка или просто автомобиль.



"В ином случае в рамках статьи об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации (лицензии) (14.1. КоАП РФ) предусматривается штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей", – предупредил эксперт.



По его словам, несанкционированная торговля опасна тем, что невозможно достоверно узнать, откуда ягода, каким образом за ней ухаживали, применялись ли специальные удобрения. Не исключено, что продажа сезонной клубники и иных фруктов и овощей без документов может привести к отравлению.





Андрей Конышев адвокат При этом официально оформить деятельность просто. Можно, например, открыть самозанятость (СЗ), а следом подать в органы местного управления заявление на разрешение и установку нестационарного торгового объекта в том или ином месте. К нему также надо приложить уведомление Роспотребнадзора, который тоже должен знать, что человек оформил юридическое лицо (или СЗ, или ИП) с целью осуществления предпринимательской деятельности, продажи и получения прибыли, выручки и, естественно, оплаты налогов.

Не стоит забывать и другой важный момент: все, что реализуется на обочине, незаконно, идет в обход налоговой, отметил эксперт.

"Получить разрешительные документы на торговлю нужно у Роспотребнадзора. Важно помнить, что перед этим продавец отправляет образцы продукции в санитарную службу ведомства, они проходят проверку, а затем получают регистрационный номер. Он нужен для того, чтобы впоследствии проверить, то же самое продает предприниматель или нет", – подчеркнул Конышев.

В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова предупредила в разговоре с Москвой 24, что сезонная клубника, находящаяся у дороги, особенно уязвима: у нее нежная поверхность, которая быстро повреждается, выделяет сок и стремительно портится. Если ягоды хранятся на солнце, в пыли, без охлаждения, в открытой таре, их многократно перекладывали руками, сильно повышается риск микробного загрязнения и развития пищевых токсикоинфекций.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Для уличной торговли в целом один из основных рисков – бактериальное загрязнение из-за неудовлетворительной гигиены продавца и условий хранения. Придорожная часть – особенно опасная среда, потому что загрязнение пылью там гарантировано. В ней могут находиться частицы резины, тормозных колодок, сажи и даже тяжелых металлов. Есть научные данные, что растения, выращенные рядом с интенсивным движением, способны больше накапливать свинец и кадмий. Это же в какой-то степени справедливо для продуктов питания, которые хранятся в открытом виде вдоль трасс.

Эксперт добавила, что пищевая токсикоинфекция может проявляться по-разному: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры. Особенно опасны эти состояния для маленьких детей, беременных, пожилых и пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Если продукт загрязнен, разовый эпизод чаще всего не приведет к заметным последствиям, но регулярное употребление имеет критическое значение для здоровья. Особую опасность представляет свинец для нервной системы детей, а кадмий при хроническом воздействии негативно влияет на почки и костную ткань. Это опасно и для взрослых, особенно при сопутствующих заболеваниях почек", – предупредила диетолог.



Если видны мягкие участки, потеки, неприятный запах – это повод отказаться от покупки, как и сам факт придорожной торговли.

"Подгнившие ягоды бесполезно обрезать: плесень и ее метаболиты распространяются глубже, чем видно снаружи", – объяснила специалист.



Поэтому покупать клубнику и другие продукты необходимо в официальных торговых точках, на рынках, где можно спросить документы. Ягоды должны быть сухими, целыми, без плесени и повреждений. Хранить дома их нужно в холодильнике. Мыть сразу все не стоит – только перед употреблением. Причем замочить лучше всего на 2–3 минуты, чтобы отошли внешние загрязнения, а потом ополоснуть в проточной воде несколько раз, заключила Разаренова.