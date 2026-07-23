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23 июля, 16:30

Политика

Бастрыкин заявил, что в международный розыск объявлены около 1 тыс наемников ВСУ

Фото: 123RF.com/dotshock

Почти 1 тысяча иностранных наемников, воевавших в составе украинских вооруженных формирований, объявлены в международный розыск. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В отношении свыше 1 100 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, из них объявлены в международный розыск 982 лица", – сказал он.

Глава СК также отметил, что в отношении 297 иностранных боевиков расследование уже завершено. Кроме того, суды вынесли обвинительные приговоры 249 наемникам.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина начала привлекать наемников из небогатых стран в ряды ВСУ. Речь идет о странах, население которых в поисках заработка соглашается на выполнение любой работы.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, к этой категории относятся, например, колумбийцы и бразильцы. Однако он добавил, что зачастую выходцев из этих государств обманом привлекают к службе в украинской армии.

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